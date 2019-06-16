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  3. 16 Haziran 2019 13:45

Dilenciden zabıtaya tehdit: ''Çocuğu yere çarparım''

Antalya'da zabıta ve polisin yaptığı operasyonda çok sayıda dilenci yakalandı. Yakalanan dilenciler araca binmemek için kucağındaki bebeği atmakla zabıtayı tehdit etti.

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