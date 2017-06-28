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  3. 28 Haziran 2017 12:45

Dilencinin üstünden çıkan parayı 8 zabıta ancak sayabildi

Balıkesir'de zabıta ekiplerinin bayram günü yakaladıkları dilencinin üzerinden 71 bin TL para çıktı.

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Eminönünde 500 polisle kaçakçıklık operasyonu
Eminönünde 500 polisle kaçakçıklık operasyonu
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Üsküdarda erkek cesedi bulundu
Üsküdarda erkek cesedi bulundu
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Adana şalvarı modern kültüre direniyor
Adana şalvarı modern kültüre direniyor
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Heyecanlanan damat, gelin yerine nikah şahidini öptü
Heyecanlanan damat, gelin yerine nikah şahidini öptü
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Polis şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı
Polis şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı
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4 teröristi etkisiz hale getiren komandolara davul zurnalı karşılama
4 teröristi etkisiz hale getiren komandolara davul zurnalı karşılama