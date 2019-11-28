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  3. 28 Kasım 2019 18:00

Dilencinin üzerinden çıkanlar dudak uçuklattı

Van'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkanlar herkesi şoka uğrattı. Dilencinin üzerinden nakit paranın yanında 196 bin TL'lik hesap cüzdanı, ev ve araba devir evrakı çıktı.

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