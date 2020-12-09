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YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI? BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPIYOR - CANLI
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  3. 09 Aralık 2020 18:25

Dilenen kişiye 'git çalış' dedi, bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika Haberler_2

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Bıçaklı saldırgan dehşeti! 5 metre yükseklikten atlayarak kaçtı
Bıçaklı saldırgan dehşeti! 5 metre yükseklikten atlayarak kaçtı
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Alman Bakan yere kapaklandı!
Alman Bakan yere kapaklandı!
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Ermenistan'da sivil itaatsizlik başladı
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