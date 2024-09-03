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  4. Dilruba'nın cezası belli oldu

Dilruba'nın cezası belli oldu

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İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Dilruba K.'ye 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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