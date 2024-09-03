Anasayfa Video Galeriler Gündem Dilruba'nın cezası belli oldu Dilruba'nın cezası belli oldu 03 Eylül 2024 Salı Saat: 15:45 Güncelleme: 03 Eylül 2024 Salı 15:45 İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Dilruba K.'ye 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d704fd3521d0f1a00a6773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da plazada korkutan yangın Gazeteci Murat Ağırel'e ölüm tehdidi Eski koca dehşeti: Genç kadını pompalı tüfekle öldürdü Hazerfen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı Türkiye'nin flamingo cennetinden kahreden görüntüler Adana'da ''beyaz altın'' hasadı başladı Bu görüntüler Afrika'dan değil İstanbul'dan Kayıp Narin'in amcası neden tutuklandı? Bakan Tunç açıkladı 81 ilde büyük operasyon: 1878 şüpheliye işlem yapıldı