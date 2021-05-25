Anasayfa Video Galeriler Gündem Dinazor heykelinin içinden ceset çıktı Dinazor heykelinin içinden ceset çıktı 25 Mayıs 2021 Salı Saat: 17:51 İspanya’da 39 yaşındaki kayıp adamın cansız bedeni dinozor heykelinin içinden çıktı. Şahsın ölüm nedeni için otopsi sonuçları bekleniyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ad0ef0fbeb566a3c2661e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'ya küfür yağdı İstanbul'un göbeğinde cinayet: Hiç tanımadığı kişiyi denize atarak öldürdü AK Partili belediyede skandal görüntüler: vatandaşlarla dalga geçti Anadolu Ankası Tatbikatı başladı Dünya Türkiye'nin gücünü görecek... Dev tatbikat başladı 110 santim boyundaki İsmail, çocukluk hayaline kavuştu Bahçeli: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez ABD'de askeri uçak düştü AB’den Belarus’a yaptırım kararı