  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Dinazor heykelinin içinden ceset çıktı

Dinazor heykelinin içinden ceset çıktı

İspanya’da 39 yaşındaki kayıp adamın cansız bedeni dinozor heykelinin içinden çıktı. Şahsın ölüm nedeni için otopsi sonuçları bekleniyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'ya küfür yağdı
İstanbul'un göbeğinde cinayet: Hiç tanımadığı kişiyi denize atarak öldürdü
AK Partili belediyede skandal görüntüler: vatandaşlarla dalga geçti
Anadolu Ankası Tatbikatı başladı
Dünya Türkiye'nin gücünü görecek... Dev tatbikat başladı
110 santim boyundaki İsmail, çocukluk hayaline kavuştu
Bahçeli: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez
ABD'de askeri uçak düştü
AB’den Belarus’a yaptırım kararı