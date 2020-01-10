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  3. 10 Ocak 2020 21:05

Dini nikahın ortasında son nefesini verdi

Filistinli mülteci din alimi Mahmut Abdülbaki, bir gencin nikah töreninde dini konulardan bahsettiği sırada kelime-i şehadet getirip son nefesini verdi.

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