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  3. 16 Aralık 2020 18:50

Dini nikahla birlikte yaşadığı müzisyeni ''kıskançlık'' tartışmasında öldürdü

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Bu sözler bir profesöre ait: ''Üniversiteler fuhuş evi''
Bu sözler bir profesöre ait: ''Üniversiteler fuhuş evi''
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Sevgilisinden çocuk yapıp kocasının nüfusuna yazdırdı
Sevgilisinden çocuk yapıp kocasının nüfusuna yazdırdı
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Tom Cruise: ''Sosyal mesafeye uymayanı kovarım''
Tom Cruise: ''Sosyal mesafeye uymayanı kovarım''
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İYİ Parti'den AK Parti'ye geçince... Şaşırtan açıklamalar
İYİ Parti'den AK Parti'ye geçince... Şaşırtan açıklamalar
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TikTok videosu için eşinin ellerini çakmakla yaktı!
TikTok videosu için eşinin ellerini çakmakla yaktı!
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AK Partili Kadak'a sosyal medyadan tepki yağdı
AK Partili Kadak'a sosyal medyadan tepki yağdı
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