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  4. Dini nikahlı kadının yaşarken selasını okuttu

Dini nikahlı kadının yaşarken selasını okuttu

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Bursa'da dini nikahlı olarak yaşadığı kadın mahalle camisinden yükselen selada kendi adını duyunca neye uğradığını şaşırdı.

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