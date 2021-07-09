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  4. Dipsiz Göl öldü! Artık yeni adı Çamur Gölü

Dipsiz Göl öldü! Artık yeni adı Çamur Gölü

Gümüşhane’de define kazısı sonucu yok olan ve eylem planı kapsamında eski haline döndürülmeye çalışılan, Buzul Çağı’ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl, berraklığına kavuşamadı.

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