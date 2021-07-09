Anasayfa Video Galeriler Gündem Dipsiz Göl öldü! Artık yeni adı Çamur Gölü Dipsiz Göl öldü! Artık yeni adı Çamur Gölü 09 Temmuz 2021 Cuma Saat: 11:05 Gümüşhane’de define kazısı sonucu yok olan ve eylem planı kapsamında eski haline döndürülmeye çalışılan, Buzul Çağı’ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl, berraklığına kavuşamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e8034b678d281cea6e7513" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Spiker Roksan Kunter, babasının istifa haberini sundu AK Partili isim silahını çekti ve... Skandal görüntüler! Erdoğan ile Soylu günler sonra buluştu! Dikkat çeken anlar Otellerde yer bulamayınca meydanlarda çadırlarda uyudular İsveç'te içinde 9 kişinin bulunduğu uçak düştü Belediye binasında gazeteciye saldırı anı kamerada Canlı yayında dikkat çeken ''50 milletvekili'' iddiası Korkunç görüntüler: 6 ineğin ayağını tırpanla kestiler Türk bilim insanlarından heyecanlandıran buluş: 20 kat daha güçlü koronavirüs...