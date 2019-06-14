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  3. 14 Haziran 2019 22:05

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, faciayı bekçi önledi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde seyir halinde olan halk otobüsü şoförü kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden bekçi aracı son anda durdurarak faciayı önledi. Halk otobüsü şoförü hastanede hayatını kaybederken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolu Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit ilçesi ile Körfez Hereke arasında...

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