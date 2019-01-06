Direksiyon başında sızdı, aracıyla benzinciye daldı
06 Ocak 2019 09:55
Direksiyon başında sızdı, aracıyla benzinciye daldı
İstanbul Şişli’de direksiyon başında sızan şahıs, otomobiliyle benzin istasyonuna daldı. Olay, geçtiğimiz akşam saat 17.00 sıralarında Perpa’da bulunan bir benzin istasyonunda gerçekleşti. Direksiyon başında sızan Mustafa H. aracıyla benzin istasyonuna dalarak park halinde bulunan bir araca çarptı. Etrafta yardım etmek isteyenlere cevap vermeden aracın içerisinde bekleyen Mustafa H., bir...