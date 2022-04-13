Anasayfa Video Galeriler Gündem Direkteki Türk Bayrağı'nı sökmüşlerdi, gerçek bambaşka çıktı Direkteki Türk Bayrağı'nı sökmüşlerdi, gerçek bambaşka çıktı 13 Nisan 2022 Çarşamba Saat: 14:05 Diyarbakır'da direkteki Türk Bayrağı'nı sökerken görüntülenen çocuğun aldığı bayrak, çocuğun evinde yıkanıp kuruması için asılmış halde buldu... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6256ae752594cd08a225a8c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rambo Okan ölüme meydan okudu Galatasaray bayrağını indirdi Motosikletli çeteye operasyon! Saldırı anı kamerada İstanbul'da beyaz kaplan ve Hint Şebeği ele geçirildi Ayıya kafa tuttu! Köpek ile ayının kapışması kamerada İstanbul'da yabancı uyruklu şehir eşkıyası genç kadına kabusu yaşattı İktidara yakınlığıyla bilinen kanaldaki ''güzel kazıklandık'' çıkışı olay oldu Münevver Karabulut'un babası hakkında canlı yayında olay sözler Suriyeliler, Afganlar yetmezmiş gibi bu sefer de Kamerunlular yakalandı Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu