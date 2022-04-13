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  4. Direkteki Türk Bayrağı'nı sökmüşlerdi, gerçek bambaşka çıktı

Direkteki Türk Bayrağı'nı sökmüşlerdi, gerçek bambaşka çıktı

Diyarbakır'da direkteki Türk Bayrağı'nı sökerken görüntülenen çocuğun aldığı bayrak, çocuğun evinde yıkanıp kuruması için asılmış halde buldu...

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