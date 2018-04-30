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  3. 30 Nisan 2018 15:20

Diriliş Ertuğrul’da beklenen an geldi

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul’da sürprizler art arda geliyor.Dizinin yayınlanan 116. bölümünün ikinci tanıtımında Ertuğrul Bey’in oğlu Osman Bey’in doğumu müjdeleniyor.(İHA)

Bilgin Pro
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