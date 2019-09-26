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  3. 26 Eylül 2019 19:00

Dişçide deprem anı kamerada

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında bir dişçide yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

Video Galeri
Deprem uzmanları deprem anında bakın ne yaptı
Deprem uzmanları deprem anında bakın ne yaptı
Video Galeri
Depremde temeli yan yatan bina drone ile görüntülendi
Depremde temeli yan yatan bina drone ile görüntülendi
Video Galeri
Belediye Başkanı depreme okulda yakalandı
Belediye Başkanı depreme okulda yakalandı
Video Galeri
Avcılar'da deprem sırasında cami minaresinin yıkılma anı kamerada
Avcılar'da deprem sırasında cami minaresinin yıkılma anı kamerada
Video Galeri
Avcılar'da minarenin yıkılışı kameralara yansındı
Avcılar'da minarenin yıkılışı kameralara yansındı
Video Galeri
İstanbul'daki deprem binayı böyle salladı
İstanbul'daki deprem binayı böyle salladı
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