Anasayfa Video Galeriler Gündem Dışı Tofaş, içi BMW! O arabayı görenler hayran kalıyor Dışı Tofaş, içi BMW! O arabayı görenler hayran kalıyor 25 Mart 2024 Pazartesi Saat: 17:45 Güncelleme: 25 Mart 2024 Pazartesi 17:45 Kahramanmaraş’ta baba yadigarı Tofaş marka otomobilini kendine özgü biçimde içi BMW marka otomobilden oluşan parçalarla tasarlayan otomobil tutkunu vatandaş aracına gözü gibi bakıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66018e1e0373a2d6790848f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'li Ahmet Akın Büyükşehir çalışanlarıyla buluştu: ''Kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak'' Elazığ'da maden ocağında göçük Entübe edilen Kadir İnanır'ın sağlık durumu için son açıklama İstanbul'da korkunç kaza: Fren yerine gaza basınca... ''Hırsız var'' mesajını önemsemedi, 25 bin TL'sinden oldu İstanbul'da kuvvetli yağış! Adeta gök delindi Yeni doğan bebeği bırakıp kaçtı! Görüntüler kan dondurdu İftar saati silahlar konuştu; ortalık savaş alanına döndü 31 Mart seçimlerinde kaç polis, kaç asker görev yapacak ?