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  3. 29 Kasım 2019 15:20

Dişini çektirdikten sonra ölen adamın mezarı açıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde dişlerini çektirdikten sonra apse nedeniyle fenalaşan 39 yaşındaki Durmuş Ay'ın cenazesi otopsi için mezarından çıkarıldı.

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