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EKREM İMAMOĞLU MAZBATA İÇİN İL SEÇİM KURULU'NA ÇAĞRILDI
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  3. 17 Nisan 2019 15:40

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından basın açıklaması düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, ’’İran’a yönelik yaptırımlara karşı olduğumuzu her zaman açıklıyoruz’’ dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı Resmi...

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