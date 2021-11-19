Anasayfa Video Galeriler Gündem DİSK, asgari ücret talebini açıkladı: Net ''beş-bin-iki-yüz'' Türk Lirası! DİSK, asgari ücret talebini açıkladı: Net ''beş-bin-iki-yüz'' Türk Lirası! 19 Kasım 2021 Cuma Saat: 13:01 DİSK, 2022 yılı asgari ücret önerisini net 5 bin 200 TL olarak açıkladı. DİSK'in açıklamasında en düşük emekli aylığının da asgari ücret düzeyine çıkarılması talep edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619775dfa594c701a33ab8db" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bilim Kurulu Üyesi açıkladı; yasak ve kısıtlamalar yeniden gündeme gelir mi? Tartıştığı eşinin otomobilini taşla parçaladı Meksika'da dehşet! 9'u üst geçide asılı, 10 ceset bulundu AK Parti'den ''siyasal kriz'' açıklaması Ayıyı döven Türk! Kendisine saldıran ayıyı pişman etti Hadise'nin derin yırtmaçlı dansı olay oldu Pozitif olduğu için akrabasının HES kodunu kullanırken yakalandı Küçük çocuk dehşeti yaşamıştı; serbest bırakıldı Kulüp dizisi setinde ilginç anlar! Bu görüntüler olay oldu