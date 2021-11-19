DİSK, asgari ücret talebini açıkladı: Net ''beş-bin-iki-yüz'' Türk Lirası!

DİSK, 2022 yılı asgari ücret önerisini net 5 bin 200 TL olarak açıkladı. DİSK'in açıklamasında en düşük emekli aylığının da asgari ücret düzeyine çıkarılması talep edildi.

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