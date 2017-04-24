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  3. 24 Nisan 2017 18:45

DİSK Başkanı Beko: 1 Mayıs kararını Çarşamba günü açıklayacağız

İstanbul Valisi Vasip Şahin ile görüşen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Kani Beko, sendikaların 1 Mayıs kutlamaları ile ilgili kararını Çarşamba günü açıklayacağını söyledi.

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