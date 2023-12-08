Anasayfa Video Galeriler Gündem DİSK'in ücret ve emekli aylığı talebi belli oldu DİSK'in ücret ve emekli aylığı talebi belli oldu 08 Aralık 2023 Cuma Saat: 15:15 Güncelleme: 08 Aralık 2023 Cuma 15:15 DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin yılda dört kez belirlenmesini ve iki asgari ücretin 45 bin liralık yoksulluk sınırını aşmasını talep etti. Çerkezoğlu ayrıca, "En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657308ed9474fa66fa01ddb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın Atina ziyaretine damga vuran görüntü! Tepki yağdı İstanbul'da İETT şoförünün feci ölümü kamerada Herkes ''esnaf kurye'' oldu, restoranlar kuryesiz kaldı! Aylık kazançları dudak uçuklattı 7 katlı bina yıkım sırasında yerle bir oldu Meteoroloji uyarmıştı, cadde ve sokaklar göle döndü! En az kaybettirip, en çok kazandıran altında kriz! Kuyumcular artık almıyor 76 ilde dev rüşvet operasyonu Türkiye'deki vaka sayıları artıyor; uzman isim ''her an yakalanabilirsiniz'' diye uyardı Interpol'ün aradığı firari İstanbul'da yakalandı