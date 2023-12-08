DİSK'in ücret ve emekli aylığı talebi belli oldu

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin yılda dört kez belirlenmesini ve iki asgari ücretin 45 bin liralık yoksulluk sınırını aşmasını talep etti. Çerkezoğlu ayrıca, "En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir" dedi.

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