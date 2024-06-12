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  4. Diyalize giren hastalar hayatını kaybetmişti: Olayla ilgili yeni gelişme

Diyalize giren hastalar hayatını kaybetmişti: Olayla ilgili yeni gelişme

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Geçen ay Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak 2'si hastane personeli olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

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