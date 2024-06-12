Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyalize giren hastalar hayatını kaybetmişti: Olayla ilgili yeni gelişme Diyalize giren hastalar hayatını kaybetmişti: Olayla ilgili yeni gelişme 12 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 16:21 Güncelleme: 12 Haziran 2024 Çarşamba 16:21 Geçen ay Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak 2'si hastane personeli olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6669a0e38d9f69f0f70c30c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale'de orman yangını Acil serviste pes dedirten kavga: Miras yüzünden sopalarla birbirlerine girdiler Nesli tükenmekte olan bir tür... Elazığ'da grüntülendi MHP'li Semih Yalçın bu gazetecileri isim vererek açık açık hedef gösterdi Kuran kursunda şiddet: 2 öğrenciye tokat atan imam kamerada İstanbul'un ciğerleri alev alev yandı Yine bir sazan sarmalı, yine milyonluk vurgun Apartmanda facia: Onlarca ölü var Sigorta şirketleri bu ücreti araç sahiplerine geri ödeyecek