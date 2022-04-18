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Diyanet açıkladı: 2022 hac kontenjanı belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı hac kontenjanının 37 bin 770 olduğunu açıkladı.

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