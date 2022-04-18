Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyanet açıkladı: 2022 hac kontenjanı belli oldu Diyanet açıkladı: 2022 hac kontenjanı belli oldu 18 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 16:20 Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı hac kontenjanının 37 bin 770 olduğunu açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625d65a1fd88aa0e7d2ef9c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Liderlerin yürüyüşünü taklit eden komedyenden Erdoğan taklidi Cumhurbaşkanı'nın iftar davetine katılan YouTuber Merve Özkaynak'tan tepkiler üzerine açıklama İnanılmaz hırsızlık! Çekerek otomobil çaldılar Zelenski'nin sarhoş olduğu iddia edilen video ortalığı karıştırdı Çin'de 1 haftada sahra hastanesi kuruldu FOX canlı yayınında İYİ Partili Yılmaz'ın zor anları! Gözleri doldu, sesi titredi... Marmara'yı yutan deniz salyası müsilaj için kötü haber geldi Bir garip ''dostluk'' hikayesi! Oğlum diye çağırıp, elleriyle besliyor 4 muhtara ''maganda'' soruşturması