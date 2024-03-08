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  4. Diyanet bu dövmeye ''caizdir'' dedi

Diyanet bu dövmeye ''caizdir'' dedi

Engelli çocukların kaybolmaması adına yapılan sevgi izi dövmesinin dinen doğru olup olmadığı tartışmasında müftülük dövmelerin yapılmasında dinen bir sakınca olmadığını belirtti.

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