Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyanet bu dövmeye ''caizdir'' dedi Diyanet bu dövmeye ''caizdir'' dedi 08 Mart 2024 Cuma Saat: 07:45 Engelli çocukların kaybolmaması adına yapılan sevgi izi dövmesinin dinen doğru olup olmadığı tartışmasında müftülük dövmelerin yapılmasında dinen bir sakınca olmadığını belirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ea97ee52dca657db081373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Vicdansız! Yol üzerinde duran köpeğin üzerinden geçti Muğla'da oltaya takıldı: Hem zehirli hem saldırgan! Telefonla oynarken ofise leopar girdi! Küçük çocuk yaptığıyla şaşırttı Aşçı olarak girdi, usta oldu... O Adana'nın da Türkiye'nin de Mediha ustası Köpeğiyle tonlarca yükle şehirler arası mekik dokuyor İstanbul'da Akşener'in esnaf ziyaretinde kıyamet koptu İmamoğlu'ndan rest: ''Ya başka bir iş bulur ya da başka bir parti'' İstanbul'da TEM'de trafiği kilitleyen yangın Et ve Süt Kurumu önündeki utandıran kuyruk için utandıran önlem