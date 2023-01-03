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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın İngilizce hutbesi olay oldu

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde okuduğu İngilizce hutbesi sosyal medyada günün tartışma konusu oldu.

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