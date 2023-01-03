Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın İngilizce hutbesi olay oldu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın İngilizce hutbesi olay oldu 03 Ocak 2023 Salı Saat: 11:15 Güncelleme: 03 Ocak 2023 Salı 11:15 Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde okuduğu İngilizce hutbesi sosyal medyada günün tartışma konusu oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b3e41d5c81e723d5201ec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çiğli Belediyesine girmek isteyen şüphelinin üzerinden satır ve bıçak çıktı Türkiye'nin yerli İHA'ları Yunanistan'ı suç üstü yakaladı İstanbul'da yabancı uyruklu sapıktan iğrenç taciz KYK yurdunda skandal! Onlarca öğrenci geceyi sokakta geçirdi Bu görüntüler olay oldu; Diyarbakır'da ''orantısız güç''ten 2 polis açığa alındı! 6 işçinin hayatını kaybettiği vinç faciası kamerada Sahil şeridinde korkutan manzara! Bir anda kıpkırmızı oldu Şahmaran'dan ilk fragman geldi, Serenay Sarıkaya'nın çıplak görüntüleri olay oldu! İETT’nin özel otobüsü Barış Manço için yollarda