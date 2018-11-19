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  3. 19 Kasım 2018 10:20

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Mevlid Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Aziz milletimizin ve âlem-i İslam’ın Mevlid gecesini tebrik eder, Mevlid-i Nebi’nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederim” dedi.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid Kandili münasebetiyle yayınladığı mesajda, “19 Kasım 2018 Pazartesi günü sevgili Peygamberimiz Hz....

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