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  3. 10 Mayıs 2019 19:36

Diyanet yetkilisinden şaşırtan dolar-sevap yanıtı !

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Prof. Dr. Mustafa Karataş, bir televizyon programında kendisine sorulan soruya ilginç bir şekilde yanıt verdi.

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