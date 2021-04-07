Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyanet'in 'aşı orucu bozmaz' açıklamasına sert tepki Diyanet'in 'aşı orucu bozmaz' açıklamasına sert tepki 07 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 11:35 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'aşı orucu bozmaz' açıklaması tartışma yarattı. İlahiyatçı Osman Ünlü ve Prof. Dr.Ahmet Şimşirgil, Diyanet'e çok sert tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606d6eecea4eaf6af50face3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yunan zulmünü Alman TV kanalı görüntüledi Yasak Elma'nın ''yayınlanmayan'' sahnesi sosyal medyayı salladı Canlı yayında Erdoğan için olay sözler: ''Seçimi kazanalım, dosyasını yargıya vereceğiz!'' Masumlar Apartmanı'nda Han'ın yeni sırrı ortaya çıktı Canlı yayında büyük kavga: ''AKP'liyim de, çıkıp da gazeteciyim deme bana!'' Emekli amiraller Akşener ve Bahçeli’ye dava açıyor Anadolu Ajansı Türkiye'nin 100 yıllık serüvenini kitaplaştırdı İşini bırakıp köyüne sera kurdu! 4 ülkeye ihraç ediyor İstanbul'da ''şifreli'' kumarhaneye baskın!