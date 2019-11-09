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  3. 09 Kasım 2019 16:00

Diyanet'in olay olan videosu dünya medyasında

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın telefon bağımlılığına dikkat çekmek için yayınladığı ''Eşinin yüzüne bak'' adlı kamu spotu dünya medyasının da ilgisini çekti.

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