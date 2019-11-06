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  3. 06 Kasım 2019 17:40

Diyanet'ten ''eşinin yüzüne bak'' reklamı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Twitter hesabından paylaştığı "Telefonun değil, eşinin yüzüne bak!" başlıklı videoda teknoloji bağımlılığı eleştiriliyor.

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Video Galeri
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Apartmanın 4. katındaki mucize kurtuluş kamerada
Apartmanın 4. katındaki mucize kurtuluş kamerada
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Attığı imza kabusu oldu!
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