Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyanet'ten ''PantolonlarI daracık, toplum içine çıkılmamalı'' çıkışı Diyanet'ten ''PantolonlarI daracık, toplum içine çıkılmamalı'' çıkışı 19 Ağustos 2022 Cuma Saat: 10:15 Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt, Diyanet TV’de tayt giyen kadınları hedef aldı. Bozkurt, “Pantolon dediğimiz şeyler daracık oluyor. Hele ki kadınlarda.” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ff388b3246a1617b46c1d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR House Of The Dragon’dan bir fragman daha Zeynep Bastık'tan sahnede dans şov! Türkiye Sadık öğretmeni konuşuyor! Dağ, tepe demedi sırtında taşıdı Gören dönüp bir daha bakıyor! Limuzinle binlerce kilometre uzaktan Kayseri'ye geldi TEM'de büyük kaza: TIR, kamyon ve otobüs çarpıştı İstanbullular yeni güne bu manzara ile uyandı Bakan Soylu açıkladı: Kaç Suriyeli oy kullanabilecek ? MHP'den istifa edip CHP'ye geçti, MHP üyelik belgesini yırttı İstanbul'dalüks sitede kira zammı savaşı: 13 yaralı, 8 gözaltı var