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  4. Diyanet'ten ''PantolonlarI daracık, toplum içine çıkılmamalı'' çıkışı

Diyanet'ten ''PantolonlarI daracık, toplum içine çıkılmamalı'' çıkışı

Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt, Diyanet TV’de tayt giyen kadınları hedef aldı. Bozkurt, “Pantolon dediğimiz şeyler daracık oluyor. Hele ki kadınlarda.” dedi.

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