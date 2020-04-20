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  3. 20 Nisan 2020 17:40

Diyanet'ten teravih namazı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan ayında herkesin evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabileceğini söyledi.

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