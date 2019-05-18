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  3. 18 Mayıs 2019 14:05

Diyarbakır, Bingöl ve Muş üçgeninde teröre büyük darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Diyarbakır, Bingöl ve Muş üçgeninde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 43 kış sığınağı ile 8 avcı çukuru tespit edilip imha edilirken, 8 adet mayın EYP, çok sayıda malzeme ve 1 ton 568 kilogram yiyecek, yaşam ve tıbbı malzeme ile örgütsel döküman gele geçirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Bayrak-126...

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