Diyarbakır, Bingöl ve Muş üçgeninde teröre büyük darbe
18 Mayıs 2019 14:05
Diyarbakır, Bingöl ve Muş üçgeninde teröre büyük darbe
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Diyarbakır, Bingöl ve Muş üçgeninde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 43 kış sığınağı ile 8 avcı çukuru tespit edilip imha edilirken, 8 adet mayın EYP, çok sayıda malzeme ve 1 ton 568 kilogram yiyecek, yaşam ve tıbbı malzeme ile örgütsel döküman gele geçirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Bayrak-126...