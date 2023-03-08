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Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi boşaltıldı

Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, yaklaşık 300 tutuklu ve hükümlü ile 250'ye yakın personelin başka yerlere sevk edilmesiyle boşaltıldı.

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