Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi boşaltıldı Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi boşaltıldı 08 Mart 2023 Çarşamba Saat: 16:25 Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, yaklaşık 300 tutuklu ve hükümlü ile 250'ye yakın personelin başka yerlere sevk edilmesiyle boşaltıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64088cc2e2664248797d94c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Malatya'da 5 katlı bina çöktü Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı Yamaha'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara mesaj var: ''Takma! Sürmeye devam et'' Dünya Kadınlar Günü'nde eşini sokak ortasında katletti Kahramanmaraş’ta enkaz dağları yükselmeye devam ediyor Deprem yardımı olan kıyafetten çıkan parayı görünce 1 saniye bile düşünmedi Zirvedeki kabus! Depremler bin 400 metrelik dağı böyle yarıp geçti İstanbul'da korkutan manzara! Duvardan çıkanlara inanamayacaksınız Deprem sonrası göç hazırlığı yapanlara kötü haber