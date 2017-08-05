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  3. 05 Ağustos 2017 15:45

Diyarbakır kavruluyor

Diyarbakır'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeni ile kent hayalet şehre büründü.

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