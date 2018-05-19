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  3. 19 Mayıs 2018 23:00

Diyarbakır, Rize ve Elazığ'da gerginlik

Diyarbakır, Rize ve Elazığ'da, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında gerginlik çıktı.

Bilgin Pro
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