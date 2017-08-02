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  3. 02 Ağustos 2017 18:16

Diyarbakır şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yaşanan terör saldırısında şehit olan Binbaşı Ümit Çelik, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Freni boşalan kamyon eve çarparak durabildi
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Çatıya Türk Bayrağı'nı açan kedi sosyal medyada olay oldu.
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Şoföre yumruk attı, minibüs kaza yaptı
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Yılana av olmaktan kurtulan sazan balığının zor anları
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