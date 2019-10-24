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  3. 24 Ekim 2019 16:40

Diyarbakır şehit babasından, HDP'li Sezai Temelli'ye tepki

Şehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepkiDiyarbakır'da şehit babası, esnaf ziyareti yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye, Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler diyerek tepki gösterdi.

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