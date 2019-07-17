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  3. 17 Temmuz 2019 17:40

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu’ndan tabela açıklaması

HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi terör suçlusunun adını verme kararının valilikçe reddedilmesine rağmen, caddenin tabelasını değiştirmesine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Belediye kanunsuzca bu ismin tabelasını asmıştır. Hukuka aykırı bu tasarruf men edilerek, İyaz bin Ganem ismi yeniden konulmuş ve bu eylemin sorumluları...

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