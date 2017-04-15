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  3. 15 Nisan 2017 09:20

Diyarbakırda 1 terörist ölü ele geçirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır Lice ilçesinde icra edilen ve bir teröristin silahıyla ölü olarak ele geçirildiği, bir sığınağın da tespit edilerek kullanılmaz hale getirildiği operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

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