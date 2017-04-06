  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 06 Nisan 2017 23:50

Diyarbakırda 11 sığınak imha edildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonda 11 sığınak ve 1 barınak imha edildi.

Video Galeri
İstanbulda akıl almaz olay: Kadın öldü, eşi ve oğlu hastanede
İstanbulda akıl almaz olay: Kadın öldü, eşi ve oğlu hastanede
Video Galeri
Diyarbakırda işyerine silahlı saldırı: 6 yaralı
Diyarbakırda işyerine silahlı saldırı: 6 yaralı
Video Galeri
Ankara’da el yapımı bomba ile soygun girişimi
Ankara’da el yapımı bomba ile soygun girişimi
Video Galeri
Başkentte bombalı soygun girişimi
Başkentte bombalı soygun girişimi
Video Galeri
Hakkaride PKK sığınağı ele geçirildi
Hakkaride PKK sığınağı ele geçirildi
Video Galeri
Erdoğandan sürpriz ev ziyareti| Tamam mı reis?
Erdoğandan sürpriz ev ziyareti| Tamam mı reis?