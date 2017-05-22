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  3. 22 Mayıs 2017 21:15

Diyarbakırda 1400 polisle dev huzur operasyonu

Diyarbakır’da il genelinde 1400 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı.

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Şehit yakınları ile sanık yakınları birbirine girdi
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Genelkurmay davasında gergin dakikalar
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Cinayete kurban giden genç defnedildi
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Başbakan Yıldırımdan Rusyaya domates ithalatı açıklaması
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Trump'tan bir ilk
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İstanbulda büyük yangın