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  3. 12 Haziran 2017 00:15

Diyarbakırda 25 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır’da akşam yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 25 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Başbakan Sancektepede bir ailenin iftarına katıldı
Başbakan Sancektepede bir ailenin iftarına katıldı
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TBMM Başkanvekili konuşurken birbirlerine girdiler!
TBMM Başkanvekili konuşurken birbirlerine girdiler!
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İnanılmaz kurtuluş!
İnanılmaz kurtuluş!
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İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!
Video Galeri
İki metrobüs çarpıştı
İki metrobüs çarpıştı
Video Galeri
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!