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  4. Diyarbakır'da akraba aileler birbirine girdi: 2 ölü, 8 ağır yaralı

Diyarbakır'da akraba aileler birbirine girdi: 2 ölü, 8 ağır yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Aşağı Konak köyünde akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 8 kişi ağır yaralandı.

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