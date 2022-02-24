Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyarbakır'da akraba aileler birbirine girdi: 2 ölü, 8 ağır yaralı Diyarbakır'da akraba aileler birbirine girdi: 2 ölü, 8 ağır yaralı 24 Şubat 2022 Perşembe Saat: 14:45 Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Aşağı Konak köyünde akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 8 kişi ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62176fde978001709801e293" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna Savunma Bakanlığı: ''Eli silah tutan herkesi çağırıyoruz'' Ukrayna'dan Türkiye'ye çağrı: ''Hava sahasını ve boğazları kapatın'' İstanbul Havalimanı'nda ''savaş'' esareti! Cem Gürdeniz bildiri davasında ifade verdi: ''Pişman değilim'' Okulda zihinsel engelli öğrenciye öldüresiye dayak İzmir'de ekmeğin hem gramajı düştü hem zam geldi! Bodrum Gümbet'teki kaçak iskeleler yıkılıyor Belediye başkanı vatandaşı tartaklayıp, tehdit etti! Rus tanklarının sınırı geçtiği anlar kamerada