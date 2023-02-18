Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyarbakır'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi Diyarbakır'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi 18 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 16:25 Güncelleme: 18 Şubat 2023 Cumartesi 16:25 Depremden etkilenen Diyarbakır'da arama-kurtarma çalışmaları sona erdi. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kentte 407 kişi hayatını kaybederken, 902 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f0d1c23761e636036e2c6b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı Bakan Koca yaralı depremzede sayısını açıkladı Bir siz eksiktiniz! Şimdi de sigorta firmaları ''fırsatçılığa'' başladı Depremde ağır yara alan Adıyaman taşınıyor Sözcü TV test yayınına başladı İmamoğlu'ndan İstanbullulara hayati çağrı 296'ncı saatte 3 mucize! Biri çocuk 3 kişi daha kurtarıldı Alanya'da dağdan kopup yuvarlanan kayalar, korku saçtı Rize'de çığ düşme anı kamerada