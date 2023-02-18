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Diyarbakır'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

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Depremden etkilenen Diyarbakır'da arama-kurtarma çalışmaları sona erdi. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kentte 407 kişi hayatını kaybederken, 902 kişi de yaralandı.

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