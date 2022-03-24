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Diyarbakır'da büyük patlama, yaralılar var

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde patlama meydana geldi. Olay yerine, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olduğu belirtildi.

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