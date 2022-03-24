Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyarbakır'da büyük patlama, yaralılar var Diyarbakır'da büyük patlama, yaralılar var 24 Mart 2022 Perşembe Saat: 09:50 Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde patlama meydana geldi. Olay yerine, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olduğu belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623c14b1f2bc8e1f9e5332d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İtfaiye ekipleri çatışmanın ortasında kaldı! Dehşete düşüren anlar kamerada Hastanede yaşlıları böyle tuzağa düşürüyordu; yakalandı Sınıfta infial yaratan görüntü! Öğretmenine yaptığı hareketlere tepki yağdı Sisi Seyhan Soylu'dan, canlı yayında Bahar Candan’a seri küfür Okulda ''taciz'' dehşeti! Öğretmen gözaltında! Bir yenisi daha eklendi: İstanbul'da pitbull dehşeti! Ankara’da adliye binasına silahlı saldırı Pes dedirten görüntüler! Öğrencinin öğretmene yaptıkları, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine gündemde: Kızına özendi...