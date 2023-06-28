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  4. Diyarbakır'da büyük yangın! Gece gündüze döndü

Diyarbakır'da büyük yangın! Gece gündüze döndü

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde çıkan yangında 400 dönüm alanda ekili buğday ve mercimek yandı.

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