Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyarbakır'da büyük yangın! Gece gündüze döndü Diyarbakır'da büyük yangın! Gece gündüze döndü 28 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 23:00 Diyarbakır'ın Hani ilçesinde çıkan yangında 400 dönüm alanda ekili buğday ve mercimek yandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649c91556a41dc704d118343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da taksici tacizi kamerada: ''Para önemli değil!'' Tekirdağ'da yamaç paraşütü kazası; pilot öldü Hastane morgunda yılan paniği İstanbul'da tu teknesi battı Muhtardan bayram namazına gelmeyenlere ''sulu'' ceza Ankara'da aile içi dehşet Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü resmen açıklandı Konya'da kimyasal saldırı! O anlar kamerada Bozcaada'da Akvaryum Koyu krizi!