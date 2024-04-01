Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyarbakır'da çifte cinayet! Diyarbakır'da çifte cinayet! 01 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 14:10 Güncelleme: 01 Nisan 2024 Pazartesi 14:10 Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kadın ve bir erkek hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660a963a6fcaf16ba90347b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da sandıkların tamamı açıldı; işte seçim sonuçları Türkiye'nin Mars'ına defineci talanı Seçimin kazananı Mansur Yavaş için yapılan klip sosyal medyayı salladı Akılalmaz olay! Makatından 15 santimlik PVC boru çıkarıldı YSK Başkanı Ahmet Yener'den beklenen açıklama geldi Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist öldürüldü! Üsküdar da AK Parti'den CHP'ye geçti Dünyanın en pahalı baharatı! 1 gramı 250 liradan satılıyor Ekrem İmamoğlu İstanbul'a bu video ile ''günaydın'' dedi