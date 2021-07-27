  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Diyarbakır'da çöpe gidiyordu şimdi tüm dünyaya satılıyor

Diyarbakır'da çöpe gidiyordu şimdi tüm dünyaya satılıyor

Diyarbakır domatesi kurutularak dünya mutfağına girdi. 3 bin kişiye istihdam sağlayan kurutulmuş domatesler, aynı zamanda kentte görsel şölen oluşturdu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Meteoroloji iki gündür uyarıyordu... Beklenen yağış başladı
Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick’i paylaştı
İBB ve UNHRC arasında mültecilere yönelik iş birliği anlaşması
Gaziantep'te peş peşe patlamalar! Evler tahliye edildi
İBB'den eğlence ve hareket dolu etkinlik serisi
Komşular bu çığlıkları duymamazlıktan gelemedi!
Suriyelilerin ''Allahu Ekber'' nidalı tatil keyfi kamerada
Canlı yayında talihsiz kaza... Spiker neye uğradığını şaşırdı
Bursa'da ''bu ne biçim gelenek'' dedirten düğün!