Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyarbakır'da çöpe gidiyordu şimdi tüm dünyaya satılıyor Diyarbakır'da çöpe gidiyordu şimdi tüm dünyaya satılıyor 27 Temmuz 2021 Salı Saat: 18:55 Diyarbakır domatesi kurutularak dünya mutfağına girdi. 3 bin kişiye istihdam sağlayan kurutulmuş domatesler, aynı zamanda kentte görsel şölen oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61002c7003d3ad5731662d83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meteoroloji iki gündür uyarıyordu... Beklenen yağış başladı Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick’i paylaştı İBB ve UNHRC arasında mültecilere yönelik iş birliği anlaşması Gaziantep'te peş peşe patlamalar! Evler tahliye edildi İBB'den eğlence ve hareket dolu etkinlik serisi Komşular bu çığlıkları duymamazlıktan gelemedi! Suriyelilerin ''Allahu Ekber'' nidalı tatil keyfi kamerada Canlı yayında talihsiz kaza... Spiker neye uğradığını şaşırdı Bursa'da ''bu ne biçim gelenek'' dedirten düğün!