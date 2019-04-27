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  3. 27 Nisan 2019 10:20

Diyarbakır’da dev operasyon 5 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Bayrak-123 Operasyonu’nda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 4’ünün Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride bulunduğu bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Lice ve Kulp ilçeleri ile Bingöl ili Genç ilçesi sınırları arasında kalan dağlık ve kırsal alanda, 23 Nisan 2019 Salı günü saat 20.00’dan itibaren...

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